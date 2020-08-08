Киев и 8 областей не готовы ослабить карантин, – Минздрав
В Киевской области зафиксирована высокая динамика заболеваемости
Киев и восемь областей Украины не могут ослабить карантин из-за несоответствия критериям министерства здравоохранения. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава
Пока не готовы снимать карантинные ограничения:
- г. Киев (из-за высокой динамики заболеваемости);
- Волынская область (из-за высокого процента выявления болезни);
- Ивано-Франковская область (из-за высокого процента выявления болезни);
- Киевская область (из-за высокой динамики заболеваемости);
- Одесская область (из-за высокой динамики заболеваемости и высокого процента выявления болезни);
- Ровенская область (из-за высокой динамики заболеваемости и высокого процента выявления болезни);
- Харьковская область (из-за высокой динамики заболеваемости и высокого процента выявления болезни);
- Черновицкая область (через высокую динамику заболеваемости, высокий процент выявления болезни и высокую загруженность коек);
- Черниговская область (из-за высокого процента выявления болезни).
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Напомним, в Украине за прошедшие сутки, 7 августа, обнаружили 1489 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, больше всего заразившихся в Киеве и Львовской области. Так, по состоянию на утро в Украине 79 750 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1879 летальных, 43 655 пациентов выздоровели.