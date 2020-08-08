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Киев и 8 областей не готовы ослабить карантин, – Минздрав

Фото из открытых источников

В Киевской области зафиксирована высокая динамика заболеваемости

Киев и восемь областей Украины не могут ослабить карантин из-за несоответствия критериям министерства здравоохранения. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава

Пока не готовы снимать карантинные ограничения:

  • г. Киев (из-за высокой динамики заболеваемости);
  • Волынская область (из-за высокого процента выявления болезни);
  • Ивано-Франковская область (из-за высокого процента выявления болезни);
  • Киевская область (из-за высокой динамики заболеваемости);
  • Одесская область (из-за высокой динамики заболеваемости и высокого процента выявления болезни);
  • Ровенская область (из-за высокой динамики заболеваемости и высокого процента выявления болезни);
  • Харьковская область (из-за высокой динамики заболеваемости и высокого процента выявления болезни);
  • Черновицкая область (через высокую динамику заболеваемости, высокий процент выявления болезни и высокую загруженность коек);
  • Черниговская область (из-за высокого процента выявления болезни).

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