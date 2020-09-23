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Киев и 22 области не готовы к ослаблению карантина, - Минздрав

Фото из открытых источников

Пока показатели не превышены лишь в двух областях

По состоянию на 23 сентября Киев и еще 22 региона Украины не готовы к послаблению карантинных ограничений. Об этом свидетельствуют данные на сайте Министерства здравоохранения.

Согласно сообщению, в Киеве и других областях не соответствуют установленным нормам (не более 40 человек) показатели заболеваемости на 100 тыс. населения за последние 14 дней. Самым высоким этот показатель является в Тернопольской области - 409,8.

Как отмечается, не соответствуют показателям для ослабления карантинных ограничений: город Киев, Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Полтавская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая, Черниговская области.

Сейчас показатели, установленные Минздравом, не превышены в Кировоградской и Херсонской областях.

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Напомним, по состоянию на утро среды, 23 сентября, количество больных коронавирусом в Украине возросло до 184 734, за прошедшие сутки подтвердили 3 497 новых случаев COVID-19. За сутки от осложнений COVID-19 умерли 63 человека, смогли преодолеть болезнь и выздороветь 1 769.

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