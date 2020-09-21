Киев и 22 области не готовы к ослаблению карантина, - Минздрав

Киев. Майдан Независимости Фото из открытых источников

Пока показатели не превышены лишь в двух областях

По состоянию на 21 сентября, Киев и еще 22 региона Украины не готовы к послаблению карантинных ограничений. Об этом свидетельствуют данные на сайте Министерства здравоохранения.

Согласно сообщению, в Киеве и других областях не соответствуют установленным нормам (не более 40 человек) показатели заболеваемости на 100 тыс. населения за последние 14 дней. Самым высоким этот показатель является в Тернопольской области - 390,9.

Как отмечается, не соответствуют показателям для ослабления карантинных ограничений: город Киев, Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Ровенская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая и Черниговская области.

Сейчас показатели, установленные Минздравом, не превышены в Кировоградской и Полтавской областях.

Напомним, по состоянию на утро 21 сентября в Украине зафиксировано 178 353 случая коронавирусной болезни COVID-19. В частности, в течение последних суток было подтверждено 2 675 новых случаев, 26 человек умерли 672 человека преодолели болезнь.