Киев и 19 областей не готовы к смягчению карантина, - Минздрав

Киев попал в "оранжевую" зону карантина Фото из открытых источников

За последние сутки в Украине подтверждено 2476 случаев COVID-19

По состоянию на 13 сентября Киев и 19 областей остаются не готовыми к смягчению карантинных мер. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Согласно данным Минздрава, кроме Киева, не готовы к смягчению карантина Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая и Черниговская области.

Во всех этих регионах превышен показатель заболеваемости за 14 дней на 100 тысяч населения.

Регионом со значительным распространением COVID-19 считается регион, в котором имеется хотя бы один из следующих признаков: загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19, составляет более 50 процентов в течение пяти дней подряд; среднее количество тестирований методом полимеразной цепной реакции и иммуноферментного анализа составляет менее 24 тестирование на 100 тыс. населения в течение последних семи дней; - показатель заболеваемости на COVID-19 за 14 дней на 100 тыс. населения превышает базовый уровень заболеваемости.

Ранее сообщалось, что в Украине в течение 12 сентября коронавирус COVID-19 подтвердили в 2 476 человек. Всего в Украине 154 335 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3 178 умерли, а 68 893 пациентов выздоровели.