Киев и 17 областей не готовы к ослаблению карантина, - Минздрав

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Регионы не соответствуют показателям заболеваемости и заполнения врачебных коек

Столица, а также 17 областей не соответствуют требованиям для смягчения карантинных ограничений, введенного из-за пандемии. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Согласно сообщению, показатели заболеваемости и заполнение коек в больницах для пациентов с коронавирусом COVID-19 превышен в Винницкой, Волынской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Николаевской, Одесской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской и Черновицкой областях.

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В частности, регион должен соответствовать следующим критериям:

количество тестов должно быть не менее 24 на 100 тысяч в течение 7 дней;

показатель заболеваемости за 14 дней не должен превышать базовый уровень заболеваемости - 40 случаев на 100 тысяч за 14 дней;

если уровень загруженности коек 5 дней подряд по всему региону 50% и более, то на территории всего региона устанавливается "оранжевый" уровень, если больше чем 75% - "красный".

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Напомним, городские власти Тернополя и Ивано-Франковска подала в суд иск на правительство с требованием отменить решение о внесении городов в" красную " зону карантина.