Киев и 13 областей не готовы к ослаблению карантина

Фото с открытых источников

В Черновицкой области превышен процент выявления новых случаев

По состоянию на 30 июня карантин ослабить не могут Киев и еще 13 областей. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Так, к ослаблению карантина не могут перейти Киев и 13 регионов: Волынская, Донецкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Одесская, Ровенская, Харьковская, Хмельницкая, Черниговская и Черновицкая области.

Отмечается, что сегодня к списку областей добавилась Черновицкая область, поскольку там превышен процент выявления новых случаев заболевания, который не должен быть больше 10%.

Минздрав

Новости по теме: В Киевской области ужесточили карантин

Напомним, по состоянию на утро вторника, 30 июня, в Украине выявили 706 новых случаев инфицирования коронавирусом COVID-19. За минувшие сутки от осложнений, вызванных COVID-19 умерли 12 человек, однако справиться с недугом смогли 88 пациентов.