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Киев и 10 областей не готовы к ослаблению карантина

AP Photo

Из списка выбыла Одесская область

Киев и 10 областей не готовы к ослаблению карантина из-за несоответствия эпидемиологическим показателям. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

Отмечается, сейчас в Киеве, Волынской, Донецкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской, Харьковской, Хмельницкой, Черниговской и Черновицкой областях нельзя ослаблять карантин из-за эпидемических показателей, которые не соответствуют нормам Министерства здравоохранения.

По сравнению с 1 июля, из списка выбыла Одесская область, поскольку ситуация в регионе начала улучшаться.

Минздрав

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Напомним, по состоянию на утро 2 июля, в Украине зафиксировано 45 887 случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, в течение последних суток было подтверждено 889 новых случаев.

 

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