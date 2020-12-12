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"Кидают" с новогодним жильем: Украинцев предупредили о схеме мошенничества в интернете

Фото из открытых источников

Злоумышленники требуют предоплаты за несуществующие квартиры

В интернете накануне новогодних праздников активизировались аферисты, сдающие в аренду несуществующие апартаменты. Об этом сообщила пресс-служба Киберполиции в Фейсбук.

Отмечается, что каждый год схема по сдаче в аренду несуществующего жилья не теряет актуальности, что особенно касается популярных туристических направлений.

Для своих сделок злоумышленники используют платформы объявлений, соцсети и фишинговые ресурсы. "Арендодатели" требуют предоплату за жилье, якобы опираясь на бешеный спрос. Однако после получения денег объявления удаляются, а злоумышленники исчезают.

Для того, чтобы не стать жертвой подобных схем, правоохранители советуют:

  • бронировать апартаменты только на официальных веб-ресурсах,
  • пользоваться пользоваться проверенными сайтами (которые имеют защищенный протокол https://) при оплате в интернете;
  • по возможности, выбирать уплату услуг после их предоставления;
  • проверять банковские карты, телефоны и сомнительные ссылки в базе Киберполиции.

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Напомним, недавно Министерство внутренних дел предупредило украинцев о новый вид мошенничества в мессенджере Telegram. Злоумышленники присылают сообщения с просьбой одолжить деньги якобы от знакомых людей.

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