Киберполиция заблокировала 157 мошеннических интернет-ссылок, связанных с COVID-19

За онлайн-мошенничество, связанное с коронавирусом, открыто 41 уголовное производство

Киберполиция Украины заблокировала 157 интернет-ссылок, которые использовались мошенниками с целью "наживы" во время пандемии. Об этом сообщила пресс-служба МВД в Facebook.

Также следователями было выявлено 267 фактов размещения в интернете ложной или провокационной информации относительно пандемии коронавируса. Сейчас уже идентифицировано 152 человека, которые эту информацию распространяли.

Из-за онлайн мошенничества, связанного с коронавирусом открыто 41 уголовное производство.

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Напомним, ранее стало известно, что в Киеве составили 574 админпротокола за нарушение карантина и возбудили "криминал" из-за опасности заражения COVID-19.