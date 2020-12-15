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Кейт Миддлтон снова станет тетей: Сестра герцогини беременна

Кейт (справа) и Пиппа (слева) Миддлтон Фото из открытых источников

Младшая сестра герцогини Кембриджской Пиппа Миддлтон ждет второго ребенка

Кейт Миддлтон вскоре снова станет тетей. Младшая сестра герцогини Кембриджской Пиппа Миддлтон ждет второго ребенка. Об этом сообщает Page Six.

Как известно, у 37-летней Пиппы и ее 45-летнего мужа миллионера Джеймса Мэттьюса уже есть сын Артур, которому два года. 

Близкий к семье источник сообщил, что Пиппа и Джеймс в восторге от того, что во второй раз станут родителями.

Ребенок станет еще одним родственником для троих детей Кейт Миддлтон и принца Уильяма - 7-летнего принца Джорджа, 5-летней принцессы Шарлотты и 2-летнего принца Луи.

Согласно последним сообщениям, Пиппа и Джеймс, которые поженились в 2017 году и проживают в Лондоне, близки к покупке загородного поместья площадью 29 га под названием Bucklebury Farm Park в Беркшире, недалеко от дома семьи Миддлтон.

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Напомним, 8 декабря, герцог и герцогиня Кембриджские завершили трехдневное турне по Великобритании в Виндзорском замке. К ним присоединилась 94-летняя королева Елизавета II. Впервые за 9 месяцев Ее Величество появилась на публике с членами семьи.

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