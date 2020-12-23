Кернеса хотят реабилитировать через суд по делу похищения активистов Евромайдана

Геннадий Кернес

Адвокаты и семья умершего главы города не хотят закрытия дела

Адвокаты и семья умершего городского главы Харькова Геннадия Кернеса будут настаивать на его реабилитации через суд по делу о похищении активистов Евромайдана в январе 2014 года. Об этом заявил адвокат Кернеса Александр Гунченко, сообщает "Укринформ".

По словам защитника Кернеса, адвокаты и семья умершего не хочет закрытия дела. "В сети распространяются слухи о якобы закрытии 24 декабря в Киевском райсуде Полтавы слушаний по делу против Кернеса относительно событий в январе 2014 года в Харькове в связи со смертью обвиняемого. Это ложная информация. Семья и адвокаты Кернеса возражают против закрытия дела в связи со смертью Кернеса, потому что это не является реабилитирующим основанием для выводов", – сказал Гунченко.

В связи с этим семья и адвокаты Кернеса будут настаивать на его реабилитации. "Должно быть полное оправдание и реабилитация, как, например, в делах о репрессированных", – высказался защитник.

Как известно, в январе 2014 года неизвестные напали на участников марша в поддержку Евромайдана в Харькове. Тогда же один из депутатов Харьковского облсовета заявил о похищении двух активистов после того, как они снимали номера автомобилей "друзей Кернеса" возле гостиницы "Националь". В свою очередь, отдел связей с общественностью ГУ МВД Украины в Харьковской области сообщил, что информация о похищении активистов Евромайдана не подтвердилась.

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Напомним, сегодня, 23 декабря, в Харькове состоялась церемония прощания с Геннадием Кернесом, который на прошлой неделе умер в немецкой больнице. Кернеса похоронили на городском кладбище №2.