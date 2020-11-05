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Кернес вернется в Харьков до 20 декабря-вицемер

Геннадий Кернес Фото из открытых источников

По правилам, именно до этого дня должна пройти первая сессия нового горсовета

В третий раз избранный мэром Харькова Геннадий Кернес, который проходит лечение в берлинской клинике "Шарите", вернется в Харьков до 20 декабря. Об этом заявил первый заместитель городского головы Игорь Терехов, передает Укринформ.

"В третий раз избранный мэром Харькова Геннадий Кернес вернется в город до 20 декабря. По правилам, именно по сей день мы должны провести первую сессию нового горсовета", - отметил Терехов.

По его словам, Кернес сам проведет первую сессию. Других сценариев не может быть, подчеркнул первый вицемер.

"Предвыборная кампания завершена. Все связанные с ней заявления относительно состояния Геннадия Кернеса также должны быть завершены. Предлагаю представителям СМИ и оппозиции зарыть "топор войны" и начать с чистого листа. Будем разговаривать, договариваться о совместной конструктивной работе", - добавил Терехов.

Он сообщил, что партия " Блок Кернеса-Успешный Харьков!"по предварительным данным, набирает больше всего голосов - 34 депутата или 37,95% - на выборах в харьковский городской совет.

"Мы еще не определились с кандидатом на должность секретаря горсовета. Это произойдет после консультаций с другими партиями, чьи кандидаты избраны в горсовет", - отметил Терехов.

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Ранее сообщалось, что Геннадий Кернес остается городским головой Харькова, набрав в первом туре 60,34% голосов. 

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