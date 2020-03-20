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Кернес просит Шмыгаля позволить возобновить работу метро

Задействован транспорт не в состоянии компенсировать закрыт метрополитен

Мэр Харькова Геннадий Кернес подписал обращение к премьер-министра Дениса Шмыгаля с просьбой возобновить перевозки пассажиров в КП "Харьковский метрополитен". Об этом сообщает пресс-служба Харьковского городского совета.

"Учитывая, что городской наземный пассажирский транспорт на сегодня не в состоянии обеспечить пассажиропоток метрополитена, вследствие нехватки необходимого количества водителей и подвижного состава, считаем необходимым возобновить перевозки населения", - говорится в заявлении.

В частности сообщается, что метро в Харькове ежедневно перевозит около 800 тысяч пассажиров (около 50% от общего объема перевозок в городе).

На протяжении 18-20 марта из-за закрытия метро и ограничение количества пассажиров в каждой единице наземного транспорта в городе сложилась достаточно сложная ситуация с перевозками. Это привело к тому, что пассажиры перекрывали транспортные магистрали, совершали акты вандализма в отношении подвижного состава и применяли физическое насилие к его водителей.

Кроме того, полиция начала накладывать штрафы на водителей, которые перевозили более 10 пассажиров, за что водители отказывались выходить на маршруты, а это в свою очередь привело к транспортному коллапсу в городе.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко опроверг информацию о планах частично восстановить работу метро в столице.

 

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