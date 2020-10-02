Кернес получил отрицательный результат теста на COVID-19

Геннадий Кернес Фото из открытых источников

Вполне вероятно, что вскоре Кернес сделает видеообращение

Городской голова Харькова Геннадий Кернес, который сейчас находится на лечении в берлинской клинике "Шарите", получил отрицательный результат теста на коронавирус COVID-19. Об этом написал в Telegram бизнесмен и друг политика Павел Фукс.

"Новости хорошие. Сегодня он получил отрицательный тест на COVID-19. Надеемся, что через неделю Геннадий Адольфович передаст всем привет", - написал Фукс.

Напомним, ранее в Харьковском городском совете сделали официальное заявление, где речь шла о том, что Геннадий Кернес сейчас получает лечение в берлинской клинике "Шарите", его жизни ничего не угрожает.

Также в заявлении отсутствие любых обращений Геннадия Кернеса было объяснено тем, что в больнице запрещают использовать любые гаджеты пациентам и посетителям.

В середине сентября Харьковский городской совет официально подтвердил, что мэр Харькова Геннадий Кернес заразился COVID-19.