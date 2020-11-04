Кернес победил на выборах мэра в Харькове

Геннадий Кернес Фото из открытых источников

Его поддержали 195 044 избирателей Харькова

Геннадий Кернес остается городским головой Харькова, набрав в первом туре 60,34% голосов. Об этом пишет "Суспильне", ссылаясь на итоги подсчета голосов вечером 3 ноября.

"Харьковская городская территориальная избирательная комиссия обработала 100% протоколов голосования: Геннадий Кернес переизбран Харьковским городским головой с результатом 60,34%", - говорится в сообщении.

В частности, его поддержали 195 044 избирателей Харькова.

Сразу за Кернесом идут Александр Фельдман - 14,32% (46 278), Алексей Кучер - 7,24% (23 401), Олег Абрамичев - 6,6% (21 315), Игорь Черняк - 3,12% (10 085). Остальные кандидаты не набрали и 2%.

Всего 25 октября участие в выборах мэра Харькова приняли 323 218 человек. Официально результаты ЦИК обнародует 4 ноября.

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Напомним, ранее стало известно, что в Тернополе, Кропивницком и Мариуполе останутся те же мэры - Сергей Надал, Андрей Райкович и Вадим Бойченко соответственно.