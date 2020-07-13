Каждый шаг, который последнее время делает МОН и Нацагентство по обеспечению качества высшего образования лишь усугубляет ситуацию, – профессор Пархоменко

Телеканал ZIK

Чтобы они не сделали - это только к худшему

Каждый шаг, который последнее время делает Министерство образования и науки и Национальное агентство по обеспечению качества высшего образования, только ухудшает ситуацию.

Об этом в эфире программы "HARD с Влащенко" на телеканале ZIK заявила доктор философских наук, профессор Татьяна Пархоменко.

Гостья программы отметила, что одним из требований для получения ученой степени в Украине является наличие публикаций в зарубежных изданиях. Однако даже на этом, добавила Пархоменко, в Украине пытаются жульничать, регистрируя издания за рубежом, при этом вся редколлегия находится в Украине.

"Формально это зарубежное издание. И человек начинает на этом зарабатывать деньги, потому что эти публикации являются платными. Иногда заметно платными, иногда более доступными", – отметила Татьяна Пархоменко и добавила, что такой бизнес процветает не только в Украине, таким занимаются и россияне.

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А вот причину такого явления Татьяна Пархоменко объясняет так:

"К сожалению, каждый шаг, который в последнее время делает то Министерство образования и науки, теперь еще добавилось Национальное агентство по обеспечению качества высшего образования, только ухудшает ситуацию. То есть, чтобы они не сделали, - это только к худшему", – заявила доктор философских наук.

Напомним, ранее профессор Татьяна Пархоменко прокомментировала причины возникновения плагиата в научных работах в Украине.