Каждый пятый пациент, переболевший COVID-19, имеет проблемы с желудком, — врач

Каждый пятый постковидный пациент жалуется на боли в животе Фото из открытых источников

Постковидный синдром чаще всего сопровождается болями в животе и тошнотой

У пациентов, которые переболели коронавирусной болезнью, могут возникать проблемы с кишечником. Об этом сообщил врач-гастроэнтеролог Евгений Дубовка в интервью Укринформу.

По словам медика, каждый пятый пациент, который был инфицирован вирусом, имел проблемы с желудком.

"Сейчас ежедневно подходят послековидные пациенты. Кого-то беспокоит кишечник, у кого-то болит желудок, поджелудочная, кто-то вообще в астении (истощение)", — рассказал врач.

Среди основных симптомов — кишечные боли, изжога, тошнота и метеоризм. У некоторых людей коронавирус может протекать без температуры и кашля, однако с сильными коликами в животе.

"Реагирует вздутием, болями, у кого-то ослабляется стул, а у кого-то наоборот — формируется склонность к запорам. У некоторых обостряются колиты. В отдельных случаях, а мы это уже видели дважды, после ковида проявилось одно из самых тяжелых в медицине заболеваний – неспецифический язвенный колит, когда появляются частые поносы с кровью", — отметил Евгений Дубовка.

Медик объяснил, что кишечник имеет большее значение, чем печень, поджелудочная, желудок и все остальные органы, вместе взятые. По предварительным данным, геном кишечных бактерий, которого 3-4 килограмма, в десятки раз превышает человеческий геном. Таким образом, генов у бактерий больше, чем у хозяина.

Напомним, недавно американские медики обнаружили новый опасный симптом коронавирусной болезни COVID-19, который проявляется в воспалении роговицы и может вызвать потерю зрения.