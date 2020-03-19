Каждый человек, который сейчас прилетает заграницы, заполняет анкеты с данными, – заместитель министра внутренних дел

Завтра состоится массовая рассылка сообщений для граждан, которые вернулись из поездок заграницы

Сейчас каждому, кто приезжает в Украину, выдается анкета, которую человек заполняет. Там есть ее контакты. То есть у нас есть возможность связи с этими людьми.

Об этом во время эксклюзивного интервью в эфире информационно-политического интерактивного ток-шоу "Народ против на телеканале ZIK заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

Ведущая спросила у гостя ток-шоу, почему Украина не отправляет на обсервацию всех людей, которые вернулись заграницы, так, как это было в случае эвакуации украинцев из Уханя, которые впоследствии проходили обсервацию в Новых Санжарах.

На что Геращенко ответил:

"Сейчас последние дни каждому, кто приезжает в Украину, выдается анкета, которую человек заполняет. Там есть ее контакты. Эти анкеты все собраны. Там есть телефоны и контакты. Вот, например, сегодня, прилетело несколько тысяч людей до Борисполя. Все они получали анкеты, насколько я уведомлен, заполнили их, а после того уже прошли пограничный контроль. У нас есть возможность связи с этими людьми", – сказал заместитель министра.

Он также заявил, что уже завтра будет происходить массовая рассылка сообщений на мобильный телефон всем гражданам, которые были на территории Европейского Союза.

"Операторами Украины будет рассылаться информация о том, что, поскольку вы приехали из стран ЕС, пожалуйста, просим вас оставаться дома. А если у вас есть какие-то сим поты ОРВИ, нужно связаться с семейным врачом. Там также будет ссылка на интернет-сайт, который разработан специально для наших граждан, которые вернулись из разных мест мира", – сказал заместитель министра.

Как известно, в Украине зафиксировано 18 случаев инфицирования коронавирусом COVID-19, два из них - летальные.

С 12 марта в Украине начали действовать введенные Кабинетом министров Украины ограничения через коронавирус. Они предусматривают закрытие заведений, запрет массовых собраний более 200 человек, закрытие авиасообщения с некоторыми странами.