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Каждую бригаду в зоне ООС усилят американским Javelin, - Хомчак

Начальник генерального штаба – главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Руслан Хомчак. Фото: president.gov.ua

Сейчас военные отрабатывают тактику применения ПТРК

В Вооруженных силах Украины планируют усилить каждую бригаду на востоке Украины американскими противотанковыми ракетными комплексами Javelin. Об этом заявил в интервью АрміяInform главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак.

По его словам, сейчас на базе одной из бригад, которая завершает подготовку на полигоне к выполнению задач в составе ООС, активно отрабатывается тактика применения Javelin. В частности, нарабатываются навыки работы расчетов этих ПТРК.

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"Я лично хочу убедиться в том, что наши воины могут эффективно применять эти противотанковые комплексы. Сейчас у нас в наличии уже значительно большее количество американских ПТРК. Кстати, как и количество подготовленных расчетов. Сколько их? Тайна. Скажу лишь, что в дальнейшем каждую из бригад, которая будет заходить в район ООС, усиливать Javelin", - отметил Хомчак.

Также он уточнил, что во время подготовки этой бригады к очередной ротации отрабатывают применение беспилотников "Байрактар" с боевым поражением цели.

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Напомним, в прошлом месяце Соединенные Штаты Америки передали управлению оборонного сотрудничества посольства США в Украине оборонного оборудования на более 60 млн долларов, включая ракеты Javelin. 

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