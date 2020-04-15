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Катастрофа самолета "МАУ": Иран предлагает Украине прекратить расследование через суды

Катастрофа Boeing PS 752 в Тегеране REUTERS

Тегеран предложил Украине меморандум о взаимопонимании

Иран направил в Министерство иностранных дел Украины проект меморандума о взаимопонимании, который обязывает Украину и семьи погибших отказаться от права подавать в суд по делу об авиакатастрофе самолета "МАУ" в Тегеране. Об этом сообщает Radio Farda.

Как отмечается, согласно меморандуму, Украина и семьи жертв авиакатастрофы должны официально признать, что причиной трагедии стала "человеческая ошибка". 

"В указанном документе также предусматривается, что Украина и семьи погибших не должны преследовать Иран в уголовном и судебном порядке в обмен на выплату компенсации Ираном и выдачу содержания бортового видеорегистратора после его анализа", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, в Министерстве иностранных дел Украины пока не ответили на этот запрос.

Напомним, недавно в Офисе Генерального прокурора заявили об активизации досудебного расследования в уголовном производстве относительно сбитого самолета авиакомпании "МАУ" и настояли на создании международной следственной группы для ускорения расследования.

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