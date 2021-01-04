live
Новости » Общество Читати новину українською

Катастрофа "МАУ": В МИД вновь призвали привлечь всех ответственных

Евгений Енин

 Фото из открытых источников

По словам дипломата, Украина с использованием всех международных площадок и медиа будет напоминать Ирану о его обязанностях

Необходимо восстановить справедливость и привлечь всех виновных к ответственности за крушение самолета "МАУ" в Иране. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин в Facebook.

"Есть единые цели - восстановить справедливость и привлечь всех виновных к ответственности за это ужасное преступление!" - написал Енин.

По словам дипломата, Украина с использованием всех международных площадок и медиа будет напоминать Ирану о его обязанностях:

  • обеспечить объективное и беспристрастное техническое расследование обстоятельств катастрофы;
  • привлечь к уголовной ответственности всю цепочку чиновников и военнослужащих, независимо от их должностей;
  • предоставить гарантии неповторения подобных инцидентов в будущем;
  • обеспечить достойный уровень денежных компенсаций родственникам погибших, независимо от их национальности.

Новости по теме: Иран выплатит семьям погибших в катастрофе "МАУ" по 150 тысяч долларов

Напомним, ранее сообщалось, что в МИД Украины заявили об отсутствии переданного от Ирана финального технического отчета о крушении самолета "МАУ" близ Тегерана. В случае отсутствия технического отчета в течение года с момента катастрофы, Иран будет обязан опубликовать промежуточный отчет.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Неделя началась с подорожания доллара: Курсы валют от НБУ Доллар существенно подорожал: Курсы валют от НБУ Доллар существенно подорожал: Курсы валют от НБУ Доллар ускорил падение по отношению к гривне: Курсы валют от НБУ
Loading...

программы канала ZIK

Майдан. Дружба с Тимошенко и Ющенко | Евгений Червоненко | Новогоднее интервью на телеканале ZIK
Карьеру построил на
Павел Зибров о личной и жизни в независимой Украине / новогоднее интервью на телеканале ZIK
Военная кухня | Анатолий Матиос | Новогоднее интервью на телеканале ZIK
Итоги года | Ток-шоу
Работа в офисе Президента и планы на будущее / Юлия Мендель / новогоднее интервью на телеканале ZIK