Катастрофа "МАУ": В МИД вновь призвали привлечь всех ответственных

Евгений Енин Фото из открытых источников

По словам дипломата, Украина с использованием всех международных площадок и медиа будет напоминать Ирану о его обязанностях

Необходимо восстановить справедливость и привлечь всех виновных к ответственности за крушение самолета "МАУ" в Иране. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин в Facebook.

"Есть единые цели - восстановить справедливость и привлечь всех виновных к ответственности за это ужасное преступление!" - написал Енин.

По словам дипломата, Украина с использованием всех международных площадок и медиа будет напоминать Ирану о его обязанностях:

обеспечить объективное и беспристрастное техническое расследование обстоятельств катастрофы;

привлечь к уголовной ответственности всю цепочку чиновников и военнослужащих, независимо от их должностей;

предоставить гарантии неповторения подобных инцидентов в будущем;

обеспечить достойный уровень денежных компенсаций родственникам погибших, независимо от их национальности.

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Напомним, ранее сообщалось, что в МИД Украины заявили об отсутствии переданного от Ирана финального технического отчета о крушении самолета "МАУ" близ Тегерана. В случае отсутствия технического отчета в течение года с момента катастрофы, Иран будет обязан опубликовать промежуточный отчет.