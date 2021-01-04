Катастрофа "МАУ": В МИД вновь призвали привлечь всех ответственных
По словам дипломата, Украина с использованием всех международных площадок и медиа будет напоминать Ирану о его обязанностях
Необходимо восстановить справедливость и привлечь всех виновных к ответственности за крушение самолета "МАУ" в Иране. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин в Facebook.
"Есть единые цели - восстановить справедливость и привлечь всех виновных к ответственности за это ужасное преступление!" - написал Енин.
По словам дипломата, Украина с использованием всех международных площадок и медиа будет напоминать Ирану о его обязанностях:
- обеспечить объективное и беспристрастное техническое расследование обстоятельств катастрофы;
- привлечь к уголовной ответственности всю цепочку чиновников и военнослужащих, независимо от их должностей;
- предоставить гарантии неповторения подобных инцидентов в будущем;
- обеспечить достойный уровень денежных компенсаций родственникам погибших, независимо от их национальности.
Напомним, ранее сообщалось, что в МИД Украины заявили об отсутствии переданного от Ирана финального технического отчета о крушении самолета "МАУ" близ Тегерана. В случае отсутствия технического отчета в течение года с момента катастрофы, Иран будет обязан опубликовать промежуточный отчет.