Катастрофа МАУ: Иран согласился выплатить компенсации семьям погибших

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Сроки и сумма компенсаций пока не сообщается

Правительство Ирана согласилось выплатить компенсацию семьям иностранных граждан, погибших при катастрофе самолета "Международных авиалиний Украины". Лайнер был сбит иранскими военными в январе 2020 года. Об этом сообщила министр иностранных дел Швеции Анн Линде, передает "Голос Америки".

"Мы подписали соглашение о том, что мы проведем переговоры с Ираном о компенсации родственникам жертв", - заявила она.

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Напомним, в четверг, 2 июля, страны, граждане которых погибли в авиакатастрофе самолета "Международных авиалиний Украины" в Тегеране, подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в переговорах о выплате компенсаций Ираном.