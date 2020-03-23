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Карпаты замело снегом. Видео

pixabay.com

По информации синоптиков, сегодня до конца дня снегопады прекратятся

В высокогорье Карпат в Ивано-Франковской области средняя высота снежного покрова достигает 1,3 м. Об этом "Укринформа" сообщил начальник Ивано-Франковского областного Центра гидрометеорологии Владимир Фригович.

По его словам, в высокогорье Карпат прирост снежного покрова составил около 45 см, а средняя высота снежного покрова достигает от 1,2 м до 1,3 м. 

В то же время, по информации Черногорского горного поисково-спасательного поста на горе Поп Иван мороз достигает 13 градусов, порывистый ветер до 25 м/с, туман и снег.

По информации синоптиков, сегодня до конца дня снегопады прекратятся, мороз и похолодание обещают до среды.

Напомним, в конце февраля Карпаты завалило снегом. Местами высота покрова превысила 1,5 метра.

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