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"Карантин выходного дня" в Украине могут ввести уже со следующей недели

Максим Степанов МИНЗДРАВ

Глава Минздрава отметил, что в ведомстве понимают, что к этому надо подготовиться

В Украине могут ввести "карантин выходного дня" уже со следующей недели. Он предполагает усиление ограничений в нерабочие дни, заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире "Право на власть".

По его словам, такие меры должны помочь в определенной степени разорвать цепи передачи вируса из-за ограничения общения между людьми.

"Когда мы смотрим на ситуацию в стране, то понимаем, что не можем ввести локдаун, как это делают в некоторых странах. Ни две, ни три недели. Поэтому мы вынуждены вводить жесткий карантин на субботу и воскресенье. В эти дни у нас будут работать продуктовые магазины, аптеки и транспорт. Все остальное должно не работать.

Это точно не будет в эти выходные. Мы понимаем, что надо подготовиться. Я не исключаю, что мы будем предлагать это сделать уже со следующих выходных", - подчеркнул Степанов.

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Напомним, недавно Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине могут ввести "карантин выходного дня" из-за увеличения заболеваемости коронавирусом COVID-19. В частности, он отметил, что Минздрав будет просить Кабинет министров усилить карантинные ограничения в стране.

Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что во время "карантина выходного дня" ограничения будут более жесткими. На выходных предполагается закрытие развлекательных центров, театров, кинотеатров, фитнес-залов.

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