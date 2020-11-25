"Карантин выходного дня": С Кабмина хотят взыскать 500 тыс. гривен морального вреда

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За прошедшую неделю в ОАСК поступило три иска об обжаловании "карантина выходного дня"

В Окружной административный суд Киева с иском к КМУ обратился житель Черниговской области, который требует отменить "карантин выходного дня" и взыскать с правительства моральный вред в размере 500 тыс. гривен. Об этом сообщает пресс-служба ОАСК.

Согласно сообщению, среди требований иска – отменить постановление правительства, которым был введен "карантин выходного дня".

В частности, речь идет об обжаловании изменений к постановлению КМУ "Об установлении карантина и введении усиленных противоэпидемических мероприятий на территории со значительным распространением острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2", внесенных 11 ноября 2020 года.

Кроме этого, истец также просит суд взыскать с Кабинета министров Украины в его пользу компенсацию за причиненный моральный вред в размере 500 тыс. грн. Сейчас судом решается вопрос об открытии производства по административному делу.

Следует заметить, что на прошлой неделе в ОАСК поступило три иска об обжаловании "карантина выходного дня", сейчас судом открыто производство по делам по двум искам, третье исковое заявление суд оставил без движения для устранения истцом недостатков.

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Напомним, ранее в Конституционный суд Украины обратились 48 народных депутатов относительно неконституционности ряда положений в решении о внедрении "карантина выходного дня".