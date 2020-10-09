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Карантин выходного дня: Политолог заявил, что новые карантинные ограничения могут еще больше ударить по экономике страны

Алексей Якубин

 Фото из открытых источников

Власть не вынесла уроков из весеннего карантина, - отмечает политолог

Карантин выходного дня, который нардепы предлагают ввести из-за увеличения в Украине заболеваемости коронавирусом, может еще больше ударить по социально-экономической ситуации в стране. 

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK  заявил политолог Алексей Якубин.

Эксперт отметил, что сейчас в Украине наблюдается такая тенденция, что все проблемы, связанные с карантином, переводится на местный уровень – или на самих людей, или на местную власть. Зато центральный уровень, добавил Якубин, можно было наблюдать в начале пандемии, в частности, когда формировался антикоронавирусный фонд. Однако сейчас вопросов к центральной власти больше, чем ответов. 

Кроме этого, считает гость ток-шоу, власти не вынесли уроков из весеннего карантина.

"Что касается "карантина выходного дня", мне кажется, что это может еще больше ударить по социально-экономической ситуации в стране. Потому что выходной день – это сфера услуг, часть людей пользуется сферой услуг. А у нас после первого "локдауна" треть организаций из сферы услуг не открылась. Треть!" - подчеркнул Якубин.

Более того, продолжил он, количество безработных в Украине растет, поэтому введение так называемого карантина выходного дня может пагубно повлиять как на экономику страны, так и на материальном положении каждого украинца.

"Сейчас у нас заканчиваются средства, чтобы выплачивать пособие безработным. У нас на 50 тысяч желающих около 5 вакансий. То есть просто нет рабочих мест. И это, в том числе, следствие коронавирусных мер, которые были введены", - прокомментировал эксперт.   

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Напомним, Народный депутат Украины от фракции "Слуга народа" Михаил Радуцкий предложил ввести "карантин выходного дня", в который украинцы должны будут сидеть дома.

Также добавим, что сегодня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел срочное совещание с председателями государственных областных администраций по ситуации с COVID-19.

В частности, премьер поручил главному государственному санитарному врачу Виктору Ляшко и главам облгосадминистраций поставить на личный контроль работу горячих линий, решить вопрос с доплатами медикам за сентябрь.

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