"Карантин выходного дня" - это один из шагов к полному локдауну, - Рубан

Олег Рубан Укринформ

Глава Госпотребслужбы Киева отметил, что о локдауне можно говорить, если на вторую-третью неделю не будет снижения заболеваемости COVID-19

Введение "карантина выходного дня" должно дать результат на вторую-третью неделю, если результата не будет - возможен полный локдаун. Об этом заявил глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан в комментарии "РБК-Украина".

"Карантин выходного дня" вводится, чтобы снизить активность населения. В связи с инкубационным периодом - в среднем 7-8 суток, мы увидим результат на вторую-третью неделю по снижению заболеваемости. Если результата не будет - можно говорить о малоэффективной мере.

"Карантин выходного дня" - это один из шагов к полному локдауну. Если он не даст эффективного результата, то действительно для Украины нужно будет объявлять локдаун", - считает глава Госпотребслужбы Киева.

Рубан добавил, что "карантин выходного дня" показывает разные результаты в разных странах.

"В некоторых странах он применялся положительно, в некоторых - негативно, поэтому все зависит от правильного применения указанной меры", - резюмировал он.

Напомним, накануне Кабинет министров Украины принял решение о введении "карантина выходного дня". Соответствующим решением вводится жесткий карантин с 00:00 субботы до 00:00 понедельника, который будет повторяться каждую неделю в выходные. Сейчас сообщается об ограничениях 14-15 ноября, 21-22 ноября и 28-29 ноября.