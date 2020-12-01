"Карантин выходного дня" длился три недели подряд, но компенсаторы до сих пор не ввели, - Левченко

Народный депутат VIII созыва Юрий Левченко Скриншот из видео

В вопросе введения ограничений следовало идти от противоположного – изучить, есть ли возможность компенсировать потери украинцам, говорит экс-нардеп

"Карантин выходного дня" длился три недели подряд, но никакие компенсаторы, которые обещали ввести, так и не появились.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил народный депутат VIII созыва Юрий Левченко.

Гость ток-шоу считает, что в ситуации с введением "карантина выходного дня" или локдауна следует идти от обратного – сначала следовало посмотреть, есть ли возможности компенсировать потери украинцам, которые теряют работу и возможность существовать в результате таких ограничительных мер.

"Если такие возможности есть – а такие возможности на самом деле есть, надо сначала ввести эти компенсаторы, а потом говорить о каких-либо "карантинах выходного дня", о локдаунах и тому подобном, а не наоборот. Потому что мы видим, что будет скоро четвертый "карантин выходного дня"... Было три подряд, и они до сих пор те компенсаторы, о которых они говорили, которые они введут по тем выходным, они до сих пор их не ввели", – отметил Юрий Левченко.

Политик продолжил: "Сейчас мы смотрим, что сегодня в Верховной Раде только включили в повестку дня соответствующий законопроект – даже не голосовали в первом чтении, а только в повестку дня включили, – относительно компенсаций малому и среднему бизнесу, людям, которые теряют работу от возможного локдауна. Но это только в повестку дня включили, это, во-первых, а во-вторых, там, откровенно, смешные компенсаторы".

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Как сообщали, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов подтвердил, что локдаун в стране будет, но точной даты пока нет.

Ранее министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что во время консультаций относительно введения локдауна вопрос об ограничении транспорта не обсуждался.