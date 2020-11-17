"Карантин выходного дня" – это чистой воды политика, – Екатерина Амосова

Эффективно работает тотальный локдаун на четыре недели, подчеркнула медик

"Карантин выходного дня" не является эффективным решением, оно больше политическое – делать хоть что-то. Часть тех политиков, которые принимали такое решение, осознают, что эффективно работает тотальный локдаун на четыре недели.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK во время включения заявила врач-кардиолог, доктор медицинских наук Екатерина Амосова.

Медик прокомментировала введение в Украине "карантина выходного дня", отметив, что, по ее мнению, этот вопрос – это чистой воды политика.

"Я думаю, что часть тех политиков, которые принимали это решение, осознают, что эффективно работает тотальный локдаун на четыре недели. Мы видим примеры эффекта второго локдауна сейчас в Чехии и в Бельгии, у которых кривая с ежедневным количеством новых случаев уже пересекла пик и уже активно снижается. Поэтому это не является эффективным решением, это больше политическое – делать хоть что-то. Притом, что не соблюдают украинцы даже этого, и они и не будут соблюдать. Я скажу, почему: потому что украинцы четко видят, что сами чиновники не выполняют законов, которые приняты", – отметила Екатерина Амосова.

Доктор медицинских наук также отметила, что в условиях пандемии в Украине нужно увеличивать количество карет скорой медицинской помощи и количество семейных врачей минимум втрое.

"Один семейный врач – это 1200 человек, а не 2 тысячи или 2 тысячи плюс, как у нас, когда идет пандемия COVID-19", – отметила Екатерина Амосова.

Напомним, 14 ноября в Украине начал действовать карантин выходного дня. Он предполагает введение жестких ограничений с 00:00 субботы до 00:00 понедельника, которые будут повторяться каждую неделю на выходных.

В частности, в настоящее время запрещается работа торгово-развлекательных центров, спортзалов, фитнес-центров, бассейнов, а также работа театров и проведение массовых мероприятий. Кроме этого, не разрешено принимать посетителей в барах, ресторанах, кафе и учреждениях развлекательной сферы.

Однако новые ограничения вызвали возмущение у населения. В связи с этим в нескольких городах предприниматели и рестораторы вышли на протест с требованием отменить нововведение.

Добавим, по состоянию на утро 17 ноября 2020 г. в Украине подтверждено 557 657 случаев коронавируса COVID-19, за минувшие сутки заболели 11 968 человек.