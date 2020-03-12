Карантин в Украине: сегодня начали действовать ограничения из-за коронавируса

Коронавирус из открытых источников

Кроме того, авиакомпания SkyUp Airlines сокращает полетную программу в Италию и Израиль

В Украине начали действовать введенные Кабинетом министров Украины ограничения из-за коронавируса. Об этом сообщается на сайте Кабинета министров.

Это означает, что с четверга, 12 марта и до 3 апреля в стране будут действовать ограничительные меры в связи со вспышкой коронавируса в мире. Ограничения в Украине предусматривают закрытие заведений, запрет массовых собраний более 200 человек, закрытие авиасообщения с некоторыми странами.

В частности, авиакомпания SkyUp Airlines сокращает полетную программу в Италию и Израиль.

Вместе с тем, вводятся ограничительные мероприятия в Киеве. В решении КГГА говорится:

приостановить образовательный процесс в учреждениях общего среднего, дошкольного, внешкольного, профессионального (профессионально-технического) образования всех типов и форм собственности города Киева; в высших учебных заведениях;

ограничить проведение спортивных мероприятий на территории г.Киева;

приостановить работу театров, кинотеатров, музеев, культурно-массовых мероприятий, и т. п; приостановить работу развлекательных центров;

приостановить работу развлекательных зон в шоппинг моллах;

обеспечить ограничение проведения массовых мероприятий на территории г.Киева (более 60 человек), к участию в мероприятиях допускать только лиц, которые прошли термометрию;

обеспечить недопущение к работе работников предприятий и учреждений города с признаками инфекционного заболевания.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в столице вводят превентивные меры безопасности из-за угрозы коронавируса. С 12 марта в Киеве будет временно ограничен образовательный процесс в учреждениях общего и высшего образования, а также в садах и в художественных и спортивных школах.

В настоящее время в Украине подтвердили только один случай заражения.