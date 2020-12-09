Карантин в Украине продлили до конца февраля

Украина будет жить в карантинном режиме до конца зимы Фото из открытых источников

Режим чрезвычайной ситуации будет действовать в стране еще два месяца

Кабинет министров продлил действие карантина в Украине из-за стремительного распространения коронавируса до конца февраля 2021 года. Такое решение было утверждено на заседании правительства 9 декабря, сообщает РБК-Украина.

Как отмечается, предложение продлить действие карантинных ограничений до конца зимы выдвинул министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"Мы предлагаем продлить карантин до 28 февраля 2021 года. Также продлить режим чрезвычайной ситуации до 28 февраля", - сказал Степанов.

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В то же время глава Минздрава добавил, что в рамках нового постановления о карантине предусматривается изменение режима работы заведений общественного питания. В частности, кафе, бары, рестораны смогут работать до 23:00, однако проведение расчетных операций будет запрещено после 22:00.

По предварительной информации, постановление с перечнем ограничений на период карантина будет доработано и опубликовано в течение одного дня. В документе также будут расписаны ограничения на период действия жесткого карантина с 8 по 24 января.

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Напомним, 9 декабря Кабинет министров определил сроки усиленного карантина на территории Украины. Локдаун планируют ввести после Рождества, а будут действовать жесткие ограничения до 24 января.