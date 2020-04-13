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Карантин в Украине: Открыто 56 уголовных производств за нарушение

Украинцы, которые прибыли на специальном поезде из Москвы в Киев EPA-EFE

Кроме того, за нарушение гражданами карантинных правил самоизоляции составлено 357 административных протоколов

С начала карантинных мероприятий в Украине следователи полиции открыли 56 уголовных производств за нарушения. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Кроме того, составлено 6 042 административных протокола по статье 44-3 (Нарушение правил относительно карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

"Больше всего правонарушений зафиксировано в Днепропетровской области – 1 008, Киеве – 791, Львовской области – 453, Запорожской – 398, Одесской - 303 и Харьковской области – 301", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в суд уже направлено 5 840 админпротоколов. За нарушение гражданами карантинных правил самоизоляции составлено 357 административных протоколов.

В пресс-службе МВД добавили, что только за прошедшие сутки, 12 апреля, в полицию поступило 1 113 заявлений и сообщений, связанных с нарушением карантинных мероприятий. Составлено 27 административных протоколов. За нарушение гражданами карантинных правил самоизоляции составлено 15 админпротоколов.

Напомним, ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал предварительные сроки завершения карантинных ограничений, введенных в связи с распространением пандемии коронавируса

Как известно, в Украине ввели режим чрезвычайной ситуации и продлили карантин до 24 апреля.

С 6 апреля в стране начали действовать усиленные ограничения по карантину из-за пандемии коронавируса COVID-19. Отметим, ряд дополнительных ограничительных мер будет действовать до окончания карантина в стране.

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