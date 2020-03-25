Карантин в Украине: Когда у людей закончатся деньги, - опрос

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У части украинцев деньги закончатся через четыре недели

В условиях жесткого карантина, в 57 процентов жителей Украины закончатся деньги на жизнь через четыре недели или меньше, тогда как 6,9 процентов граждан имеют сохранение на несколько дней. Об этом свидетельствуют данные опроса исследовательской компании Gradus.

Так, по данным опроса жители восточного региона страны имеют наименьший уровень финансовых запасов. В частности, примерно половина опрошенных граждан выдержат не более двух недель.

Тогда как в Киеве и в городах западного региона большинство граждан имеют финансовые сохранения, которых им хватит чуть больше, чем на месяц.

Gradus

Подробнее о результатах опроса:

57% человек ответили, что деньги закончатся меньше, чем через месяц;

16,8% граждан запасов хватит на две недели

15,5% - на четыре недели или меньше

12% - на одну неделю

6,9% - на несколько дней или меньше

5,7% - на три недели

Однако, примерно 4,3% опрошенных имеют запасы более, чем на пол года.

Gradus

Напомним, недавно заместитель главы Офиса президента Юлия Ковалив заявила, что в Украине не могут ввести чрезвычайное положение в связи с распространением коронавируса, ведь правительство не готово остановить большую часть экономики страны.