Карантин в Украине: Какой штраф ждет руководителей за увольнение

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В случае незаконного увольнения работники могут обращаться на 102 или писать заявление в полицию

Заместитель председателя Нацполиции Максим Цуцкиридзе рассказал, какое наказание грозит руководителям, которые незаконно увольняют работников во время карантина в Украине. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

В частности, правонарушителям может грозить штраф до 51 тыс. грн или исправительные работы, а также лишение права занимать определенные должности или исправительные работы на срок до 2 лет.

Цуцкиридзе подчеркнул, что в случае незаконного увольнения работники могут обращаться в 102 или писать заявление в полицию по статье 172 Уголовного кодекса Украины (Грубое нарушение законодательства о труде).

"Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от двух тысяч до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (34 000 - 51 000 гривен). Или лишения права занимать определенные должности. Также руководителей могут лишить права заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо наказать исправительными работами на срок до двух лет", - резюмировал заместитель председателя Нацполиции.

Напомним, в Украине зафиксировано 18 случаев инфицирования коронавирусом COVID-19, два из них - летальные.

С 12 марта в Украине начали действовать введенные Кабинетом министров Украины ограничения из-за коронавируса. Они предусматривают закрытие заведений, запрет массовых собраний более 200 человек, закрытие авиасообщения с некоторыми странами.