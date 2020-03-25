Карантин в Украине: Кабмин запретил увольнять госслужащих

Фото: пресс-служба Кабмина

На время карантина за работниками сохраняются трудовые права и оплата труда, отметил министр юстиции

Кабинет министров запретил увольнения государственных служащих во время карантина. Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюска, пишет "РБК-Украина".

Соответствующее решение было принято на заседании в среду, 25 марта.

По словам министра, на время карантина за работниками сохраняются трудовые права и оплата труда. В частности, это касается как госслужащих, так и работников частного сектора.

"Также рекомендуем предприятиям и организациям воздержаться от применения освобождений граждан, предусмотренных пунктами 1, 3, 4 статьи 40 Кодекса законов о труде. Речь идет о реорганизации, ликвидации, также прогул. То есть те основания, которые объективно могут возникнуть в связи с объективными обстоятельствами карантина и чрезвычайной ситуации", - добавил Малюска.

Напомним, на сегодняшнем заседании правительство также приняло решение в Украине ввести режим чрезвычайной ситуации и продлили карантин до 24 апреля.

Как сообщалось, по состоянию на 10:00 25 марта в Украине 113 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.