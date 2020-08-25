Карантин в Украине хотят продлить до ноября, - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль Фото из открытых источников

Зеленский поддержал внедрение запрета на работу ночных клубов и проведение концертов

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет министров предлагает продолжить карантин в Украине до 1 ноября. Об этом он рассказал во время селекторного совещания под председательством Владимира Зеленского, сообщает Офис президента.

Согласно сообщению, такой шаг предлагают учитывая то, что за минувшие сутки в стране зафиксировано свыше 1,6 тыс. новых больных COVID-19. Наиболее пострадавшие на сегодня области – Черновицкая, Ивано-Франковская, Харьковская и Тернопольская.

Новости по теме: Черновцы отказались усиливать карантин

Как отмечается, приняв во внимание негативную динамику заболеваемости, Зеленский поддержал необходимость принятия превентивных мер, в частности, введение запрета на работу ночных клубов, концертов.

"Но карантин должен оставаться адаптивным и необременительным для предпринимателей. Малый и средний бизнес должен иметь возможность правильно организовать работу в новых условиях", – подчеркнул президент.

Новости по теме: Минздрав изменил карантинные требования для обучения в школах

Напомним, по состоянию на утро 25 августа в Украине зафиксировано 108 415 случаев коронавирусной болезни COVID-19.