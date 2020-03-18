Карантин в столице: Как сегодня курсирует общественный транспорт

Общественный транспорт в Киеве во время карантина Фото - скриншот

Масками пользуются не все пассажиры

Общественный транспорт в Киеве, несмотря на ограничение количества пассажиров из-за угрозы распространения коронавируса, курсирует переполненным, кроме того, не все пассажиры пользуются масками.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK во время включения сообщил корреспондент Денис Страдецкий.

Во время включения с одной из остановок общественного транспорта в Киеве корреспондент продемонстрировал, как в автобус заходят пассажиры. Транспортное средство переполнено, и мало кто из пассажиров пользуется медицинской маской. Отдельные из киевлян, которые ожидают на остановках общественного транспорта, стараются соблюдать дистанцию.

Денис Страдецкий добавил, что он понаблюдал за движением городских маршруток и заметил, что некоторые из них едут полупустыми, другие – переполненными, в зависимости от маршрута. В то же время корреспондент отметил, что не заметил людей, которые контролировали бы количество пассажиров в общественном транспорте.

Новости по теме: Количество зараженных COVID-19 в мире приближается к 200 тысячам

Как сообщалось, с 18 марта допуск в пассажирский транспорт в столице будет исключительно в масках.

Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что столичный метрополитен прекратит свою работу с 23:00 вторника, 17 марта.