Карантин совпадает с инкубационным периодом COVID-19 у заболевших на праздники, - Степанов

Глава Минздрава Максим Степанов Фото - kmu.gov.ua

В ближайшие дни ожидается рост заболеваемости

Карантин в Украине с 8 по 24 января совпадает с инкубационным периодом COVID-19 у тех, кто заболел на новогодние праздники. Ограничение ужесточено, поскольку в ближайшие дни ожидается рост заболеваемости. Об этом во время брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, период введения усиленных карантинных ограничений с 8 по 24 января совпадает с окончанием инкубационного периода заболеваемости COVID-19 у людей, которые инфицировались во время новогодних праздников.

"Я думаю, что всем понятно, что, когда есть массовое скопление людей во время новогодних праздников количество инфицированных растет. Этот инкубационный период - 14 дней - как раз будет приходиться на действие усиленных ограничительных мер", - добавил Степанов.

Напомним, в Украине с сегодняшнего дня вводится усиленный карантин. Он продлится 17 дней - до 24 января. Какие ограничения коснутся украинцев, читайте по ссылке.