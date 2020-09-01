Карантин могут продлить и после 31 октября, - Шмыгаль

Глава правительства Украины Денис Шмигаль Фото из открытых источников

По словам премьера, в сентябре-октябре Украина будет иметь довольно напряженный момент с прохождением волны коронавируса

Адаптивный карантин в Украине могут продлить и после 31 октября. Об этом в интервью The Page рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Сейчас мы продлили карантин фактически до начала ноября. Очевидно, что он, наверное, будет продолжен и дальше. Несмотря на те показатели, которые мы сейчас имеем, в сентябре-октябре получим довольно напряженный момент с прохождением очередной волны коронавируса. Здесь важно правильно подготовить медицинскую систему, врачей, оборудование, больницы, подвести кислород к койкам", - сказал Шмыгаль.

Премьер также отметил, что после отмены "жесткого" карантина количество безработных в Украине начало сокращаться. Так, на пике карантина было 520 тысяч безработных, сейчас - 480 тыс.

Напомним, 26 августа во время заседания правительства, Кабинет министров Украины принял решение о продлении карантина в стране до ноября. Соответствующее постановление поддержали все присутствующие на заседании.