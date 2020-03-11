Карантин – большая ошибка правительства, которая спровоцирует панику и дефицит, – Охрименко

Александр Охрименко Фото - скриншот

"Люди начнут скупать макароны, сахар и т. д."

Карантинные мероприятия – это очень большая ошибка правительства, поскольку на распространение коронавируса это не повлияет, однако может спровоцировать панику и даже дефицит товаров.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил директор Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

Ведущие поинтересовались у гостя ток-шоу, как он расценивает введение общенационального карантина в Украине. Александр Охрименко отметил, что такой шаг – это ошибка.

"Это ошибка правительства. Я не знаю, кто им посоветовал, но посоветовал враг, однозначно. Это, действительно, очень большая ошибка. Что касается того, что надо предпринять действия – не отрицаю и думаю, что 100 миллионов – это очень мало. Было бы действительно уместно выделить больше средств. Но не надо было публично об этом заявлять. Приняли решение тихонько, выделили средства… Не отрицаю, действительно, было бы уместно выделить средства на восстановление нормальной работы медицинских учреждений, медицинских специалистов", – заявил Александр Охрименко.

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Эксперт спрогнозировал, что произойдет после того, как правительство объявило об общенациональном карантине из-за угрозы распространения коронавируса.

"Этот карантин – он же на коронавирус никак не влияет вообще, потому что вы сами понимаете, сколько людей приезжают, уезжают, это так – все посмеялись и понимают, что это не работает… Но что произойдет: вы же знаете, люди всегда у нас любят придумывать такие сплетни. Вот завтра будет проблема. Люди начнут скупать макароны, сахар и так далее. А после этого начнут кричать – кто это сделал? Вы же сделали своим глупым постановлением. Не надо было этого делать. Просто сейчас правительство провоцирует панику, которой совсем не нужно. Мало того, вы же понимаете, цены вырастут на эти товары. И они будут принимать решение, как уменьшить цены на эти товары. Мало того, я не удивлюсь, что в некоторых регионах будет дефицит и будут принимать решение закупить за границей товары", – заявил Александр Охрименко.

Напомним, Кабинет министров в связи со вспышкой коронавируса в мире вводит карантин, который продлится 3 недели.

Добавим, по состоянию на утро 11 марта в Украине зарегистрирован 1 лабораторно подтвержденный случай COVID-19. В целом за весь период Центр общественного здоровья Украины получил 43 подозрения о заболевании COVID-19. Сейчас один образец еще находится на стадии исследования, 41 образец получил отрицательный результат, то есть коронавирус не обнаружен.

При этом в настоящее время в мире зарегистрировано 119 132 случая заболевания COVID-19, из них 65 776 (55,2%) человек выздоровели. За пределами Китая зафиксировано 38 176 случаев в 108 странах/территориях/регионах.

Ранее о внедрении превентивных мер безопасности из-за угрозы коронавируса заявил мэр города Киева Виталий Кличко.