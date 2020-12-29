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Карамазов: Участники форума "Люди мира" планируют обговорить с УПЦ начало диалога со всеми людьми, втянутыми в конфликт на Донбассе

Олег Карамазов

 Фото: Виктория Сметана

Участники форума "Люди мира" в начале 2021 года обратятся к Украинской православной церкви и украинской власти с просьбой о начале диалога со всеми людьми, втянутыми в конфликт на Донбассе. Об этом по итогам года заявил в международном медиа-проекте "ЛЮДИ" на канале "112 Украина" общественный деятель, рок-музыкант, координатор международного гражданского Форума "Люди мира" Олег Карамазов. 

По его словам, необходимо услышать людей, которые проживают по обе стороны конфликта на Донбассе, а форум "Люди мира" показал, что это возможно.

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"В начале 2021 года, мы, участники Форума, обратимся к Блаженнейшему митрополиту Онуфрию и руководству Украинской Православной Церкви - единственной официальной институции, осуществляющей служение по обе стороны конфликта, к нашей украинской власти, о начале диалога со всеми людьми, втянутыми в конфликт. Я был там, и свидетельствую — всё что нужно простым людям на воюющем Донбассе — это нормальная, человеческая, мирная жизнь!", — заявил Карамазов. 

К слову, с работой международного гражданского Форума "ЛЮДИ МИРА" можно ознакомиться на YouTube-канале "ЛЮДИ МИРА".

Напомним, недавно участники форума "Люди мира" приняли решение передать наработки по достижению мира на Донбассе президенту Украины Владимиру Зеленскому, Кабинету министров и парламенту.

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