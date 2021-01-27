live
Новости » Общество Читати новину українською

Каннский кинофестиваль официально перенесли на июль

Ранее планировалось, что Каннский фестиваль состоится 11-22 мая

Каннский кинофестиваль, который обычно проходит в мае, перенесли на июль из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщается на сайте кинофорума.

"Как было объявлено осенью прошлого года, Каннский фестиваль оставил за собой право менять даты проведения в зависимости от глобальной ситуации в области здравоохранения", - говорится в заявлении организаторов.

Сообщается, что кинофестиваль будет проходить 6-17 июля 2021 года.

Ранее организаторы Каннского кинофестиваля заявляли, что из-за распространения коронавируса COVID-19 не смогут провести мероприятие в предварительно установленные сроки.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Госдолг Украины за год вырос на 553 миллиарда гривен Украина, Балканы и Кавказ получат от ЕС 28 млн евро помощи В Украине штрафы за нарушение пожарной безопасности могут повысить до 10 тысяч гривен В феврале может возникнуть дефицит газа на автозаправках
Loading...

программы канала ZIK

Языковые споры в обществе. Цены на газ. Судебная реформа в Украине | Ток-шоу
Законопроект о референдуме.
Закон о референдуме по-украински | Ток-шоу
Елена Бондаренко | Ток-шоу
Компенсация за электроэнергию. Возвращение техосмотра. Украину накроют снегопады | #Новости | 27.01.20
Трагедия Холокоста. Замена державтопарку США. Контрабанда хамелеонов | #Новости | 27.01.20