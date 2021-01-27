Каннский кинофестиваль официально перенесли на июль

Ранее планировалось, что Каннский фестиваль состоится 11-22 мая

"Как было объявлено осенью прошлого года, Каннский фестиваль оставил за собой право менять даты проведения в зависимости от глобальной ситуации в области здравоохранения", - говорится в заявлении организаторов.

Сообщается, что кинофестиваль будет проходить 6-17 июля 2021 года.

Ранее организаторы Каннского кинофестиваля заявляли, что из-за распространения коронавируса COVID-19 не смогут провести мероприятие в предварительно установленные сроки.