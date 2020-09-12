Каникулы в школах Украины: Как будут отдыхать ученики

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Кроме запланированных каникул и выходных школьники смогут получить дополнительный отдых во время местных выборов

В украинских школьников каникулы традиционно должны быть в каждом квартале. Впрочем, их продолжительность в течение учебного года (не считая летних каникул) не должна превышать 30 дней. Об этом сообщает "24 канал".

Отмечается, что согласно Закону Украины об образовании, каждое учебное заведение может формировать самостоятельно. Особенно это актуально в период пандемии.

Сейчас известно, что первый семестр продлится с 1 сентября по 24 декабря 2020 года, а второй - с 11 января по 28 мая 2021 года.

Осенние каникулы: с 26 октября – 1 ноября включительно.

Зимние каникулы: с 25 декабря по 10 января включительно.

Весенние каникулы: с 22 марта по 28 марта.

Летние каникулы: 1 июня – 31 августа включительно.

Кроме каникул, ученики также будут отдыхать во время дополнительных выходных, которые совпадают с официальными государственными праздниками:

25 декабря (среда) – католическое Рождество (приходится на зимние каникулы);

8 марта (понедельник) – Международный женский день;

1 мая (суббота) – День труда (вероятно, перенесется на понедельник, 3 мая);

2 и 3 мая (воскресенье и понедельник) – Светлое Христово воскресение, Пасха;

9 мая (воскресенье) – День Победы (скорее всего, выходным днем будет понедельник 10 мая).

Кроме этого, школьники могут получить внеплановые каникулы из-за местных выборов, которые запланированы на 25 октября, поскольку часто в учебных заведениях устраивают избирательные участки и комиссии.

Стоит отметить, что в зависимости от эпидемической ситуации в школах, отопления, погодных условий, региональных особенностей и других факторов, школа может на свое усмотрение изменять даты начала и окончания каникул, а также назначать дополнительные каникулы или карантин. Поэтому расписание каникул может отличаться в разных городах Украины.

Ранее народный депутат, глава парламентского Комитета по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак заявлял, что заявления о том, что в школах нет антисептиков, – это преувеличение. В большинстве школ все это есть, но запасов хватит на неделю или на месяц, то есть еще есть время, чтобы выделить средства и провести закупки.