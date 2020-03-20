Какой антисептик выбрать для защиты от коронавируса?

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Коронавирус меняет мир: формы социальной жизни, трудовые отношения, экономику. Человечество учится жить в новых обстоятельствах, когда невидимая опасность вынуждает быть намного осторожнее, чем раньше.

Теперь люди, обрабатывающие руки санитайзерами после каждого контакта с чужой флешкой, смартфоном, дверной ручкой кабинета и т.д., не кажутся параноиками. А мощный антисептик в сумке, на рабочем столе, скорее говорит о благоразумности человека, его готовности выживать в изменившихся условиях.

Какой антисептик выбрать для защиты от коронавируса?

Так как у коронавируса липидная оболочка, то в отношении его эффективным будет использование средств на спиртовой основе. И хотя вирусологи Украины отмечают, что большинство противовирусных рецептур антисептических средств устарело и пока неясно, какую степень защиты они обеспечивают, все же есть одна группа препаратов, наиболее подходящих под заданные цели.

Это препараты с поверхностно-активным действием и низкой токсичностью. Одни из них – "Мирамистин" и "Декаметоксин". Национальная академия медицинских наук Украины рекомендует препарат "Декасан" (раствором 0,2 или 0,25 мг/мл можно обрабатывать руки, полоскать горло, закапывать в глаза).

Что купить:

* дезинфицирующие средства для рук с высоким содержанием спирта (они ослабляют действие вируса, но оставляют его на поверхности), такие, как хлоргексидин и прочие;

* антибактериальные гели, спреи: Shakylab, MDM, Bode;

* мыло – молекулы мыла цепляют грязь и вирусы, которые потом смываются водой, вот почему мытье рук – лучшая профилактика;

* салфетки – возьмите себе за привычку открывать двери, брать в руки предметы общего пользования салфеткой, это снизит вероятность контакта кожи с вирусом.

Помните, что карманный флакон с любой антисептической жидкостью лучше, чем ничего. Покупать ее лучше в онлайн-магазинах, таких, как MAKEUP, чтобы меньше взаимодействовать с людьми и соблюдать рекомендации ВОЗ.

Антисептик или дезинфекционный раствор – в чем разница?

Производители сейчас заявляют о готовности выпускать большие объемы дезинфицирующих средств, но испытывают сложности с тарой. Поэтому выгодней заказывать сразу большой объем и дома уже фасовать жидкость в пустые флаконы от закончившихся санитайзеров.

Важно использовать средства по назначению. Дезинфекционные растворы предназначены для использования на поверхностях. Они пригодятся для обработки дверей, стен, мебели, техники. Во время дезинфекции надевайте маску и защитную одежду. Антисептик используют для нанесения на кожу, исключая применение на слизистой оболочке (носовая полость, глотка), если это спиртосодержащий дезинфектант.