Каким будет Пасха на карантине: МВД и церковники согласовали формат праздника

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В храмах должно быть не больше 10 человек

Министерство внутренних дел и религиозные конфессии определили формат проведения религиозных праздников в условиях карантина, в частности Пасхи. Об этом сообщает прессслужба МВД в Facebook.

Как отмечается, в храмы будут допускать не более 10 человек, но оттуда будет идти онлайн-трансляция, доступная для всех.

"В местах Богослужений может присутствовать ограниченное количество людей, а именно: священник, служка, дьяк и лица, которые технически обслуживают Богослужения и обеспечивают онлайн-трансляцию" - уточняется в сообщении.

Также обязательным условием является ношение защитных масок или респираторов всеми присутствующими, кроме священнослужителя.

Напомним, 6 апреля в Офисе президента состоялась рабочая встреча Владимира Зеленского с Отцом и Главой Украинской греко-католической церкви Блаженнейшим Святославом, во время которой глава государства заверил, что на Пасху будут транслировать свершения пасхальных богослужений.

Впоследствии Владимир Зеленский призвал украинцев на Пасху остаться дома и посмотреть церковную службу по телевизору, чтобы не создавать опасность для здоровья других граждан.