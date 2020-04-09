Каким будет Пасха на карантине: МВД и церковники согласовали формат праздника
В храмах должно быть не больше 10 человек
Министерство внутренних дел и религиозные конфессии определили формат проведения религиозных праздников в условиях карантина, в частности Пасхи. Об этом сообщает прессслужба МВД в Facebook.
Как отмечается, в храмы будут допускать не более 10 человек, но оттуда будет идти онлайн-трансляция, доступная для всех.
"В местах Богослужений может присутствовать ограниченное количество людей, а именно: священник, служка, дьяк и лица, которые технически обслуживают Богослужения и обеспечивают онлайн-трансляцию" - уточняется в сообщении.
Также обязательным условием является ношение защитных масок или респираторов всеми присутствующими, кроме священнослужителя.
Напомним, 6 апреля в Офисе президента состоялась рабочая встреча Владимира Зеленского с Отцом и Главой Украинской греко-католической церкви Блаженнейшим Святославом, во время которой глава государства заверил, что на Пасху будут транслировать свершения пасхальных богослужений.
Впоследствии Владимир Зеленский призвал украинцев на Пасху остаться дома и посмотреть церковную службу по телевизору, чтобы не создавать опасность для здоровья других граждан.