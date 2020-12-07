Какие профессии будут самыми популярными в будущем: Прогноз аналитиков

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За пять лет могут исчезнуть 85 миллионов рабочих мест

Уже к 2025 году автоматизация труда и технологии могут привести к исчезновению 85 миллионов рабочих мест. Вместо этого эти процессы, вероятно, создадут около 97 миллионов новых вакансий. А уже через несколько лет от специалистов потребуют совсем других навыков, чем сейчас. Об этом свидетельствуют данные доклада The Future of Jobs от Всемирного экономического форума.

Какие специалисты будут наиболее нужны:

Специалисты по анализу данных;

по искусственному интеллекту и машинному обучению;

с цифрового маркетинга и стратегии;

по автоматизации.

Впрочем, аналитики отмечают, что вскоре упадет спрос на специалистов по вводу данных, секретарей, бухгалтеров, фабричных рабочих, администраторов, механиков.

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Каких навыков будут требовать в будущем:

Критическое мышление,

умение анализировать и находить комплексные выходы,

навыки решать проблемы,

самоорганизация,

способность к активному обучению,

стрессоустойчивость и гибкость.

По информации аналитиков, в течение 5 лет, вероятно, 40% работникам придется пройти переквалификацию. Кроме того, 70% будут вынуждены приобрести новые навыки или улучшить имеющиеся.

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Ранее сообщалось, что в Украине по состоянию на 12 октября официально зарегистрировано 427 тысяч безработных.