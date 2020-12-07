Какие профессии будут самыми популярными в будущем: Прогноз аналитиков
За пять лет могут исчезнуть 85 миллионов рабочих мест
Уже к 2025 году автоматизация труда и технологии могут привести к исчезновению 85 миллионов рабочих мест. Вместо этого эти процессы, вероятно, создадут около 97 миллионов новых вакансий. А уже через несколько лет от специалистов потребуют совсем других навыков, чем сейчас. Об этом свидетельствуют данные доклада The Future of Jobs от Всемирного экономического форума.
Какие специалисты будут наиболее нужны:
- Специалисты по анализу данных;
- по искусственному интеллекту и машинному обучению;
- с цифрового маркетинга и стратегии;
- по автоматизации.
Впрочем, аналитики отмечают, что вскоре упадет спрос на специалистов по вводу данных, секретарей, бухгалтеров, фабричных рабочих, администраторов, механиков.
Новости по теме: Официальная безработица в Украине превысила уровень прошлого года на 77%
Каких навыков будут требовать в будущем:
- Критическое мышление,
- умение анализировать и находить комплексные выходы,
- навыки решать проблемы,
- самоорганизация,
- способность к активному обучению,
- стрессоустойчивость и гибкость.
По информации аналитиков, в течение 5 лет, вероятно, 40% работникам придется пройти переквалификацию. Кроме того, 70% будут вынуждены приобрести новые навыки или улучшить имеющиеся.
Ранее сообщалось, что в Украине по состоянию на 12 октября официально зарегистрировано 427 тысяч безработных.