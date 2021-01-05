Какие осложнения дает COVID-19: Врач назвал самые опасные последствия

Бабель

Среди серьезных осложнений: поражения легких, печени, почек, проблемы с сердцем и давлением и др.

Коронавирус COVID-19 дает ряд осложнений и вызывает проблемы со здоровьем после перенесения болезни. Украинский врач, глава львовского диагностического центра Тарас Жиравецкий рассказал на своей странице в Facebook, какие осложнения кроме проблем с легкими дает коронавирусная инфекция.

"В первую очередь после того, как вы перенесли болезнь, удару подвергаются легкие. Легкие, как и любой крупный орган, при сильном воспалении восстанавливаются до нескольких месяцев. За 1-2 дня и за неделю легкие не восстановятся. Просьба, не нагружайте этот орган. Потому что он четко связан с сердцем. И у нас потом часто возникает аритмия, другие проблемы с сердцем", – предупредил Жиравецкий и посоветовал около месяца не заниматься спортом.

Что же касается фиброза легких – так называемых рубцов, то у пациентов с тяжелым поражением некоторые изменения останутся, однако со временем легкие должны восстановиться.

Среди других осложнений врач отметил следующие:

Поражение печени . При этом трудно сказать, что стало причиной таких последствий – сам вирус или лекарство, которым его лечили. В частности, препараты для снижения температуры.

Тарас Жиравецкий советует обратиться к врачам, чтобы пропить препараты для восстановления печени. И через 2-3 недели печеночные пробы вернутся в норму. На это время следует отказаться от алкоголя.





. При этом трудно сказать, что стало причиной таких последствий – сам вирус или лекарство, которым его лечили. В частности, препараты для снижения температуры. Тарас Жиравецкий советует обратиться к врачам, чтобы пропить препараты для восстановления печени. И через 2-3 недели печеночные пробы вернутся в норму. На это время следует отказаться от алкоголя. Осложнения на почки . Вероятнее всего такое бывает, когда до заражения коронавирусом были проблемы с почками, которые болезнь просто усугубила.





. Вероятнее всего такое бывает, когда до заражения коронавирусом были проблемы с почками, которые болезнь просто усугубила. Проблемы с сердцем . Может возникать аритмия. Поскольку орган напрямую связан с легкими, на него нельзя давать нагрузку и нужно дать время восстановиться. Если человека что-то беспокоит, нужно обратиться к кардиологу и провести обследование.





. Может возникать аритмия. Поскольку орган напрямую связан с легкими, на него нельзя давать нагрузку и нужно дать время восстановиться. Если человека что-то беспокоит, нужно обратиться к кардиологу и провести обследование. Скачки давления . Контролируйте почечные пробы и уровень мочевой кислоты.





. Контролируйте почечные пробы и уровень мочевой кислоты. Боль в суставах и конечностях. Необходимо посоветоваться с ревматологами и невропатологами.





Необходимо посоветоваться с ревматологами и невропатологами. Проблемы со сном. Такое осложнение бывает у многих пациентов. Вероятно, понадобятся препараты для нормализации сна.





Такое осложнение бывает у многих пациентов. Вероятно, понадобятся препараты для нормализации сна. Психологические изменения (панические атаки, дискомфорт). В некоторых случаях необходимо обращение к психиатру, но в большинстве случаев следует проконсультироваться с психологом.

Напомним, ранее главный врач Киевской клинической больницы №4 Татьяна Мостепан рассказала, что коронавирус может проходить у пациента без характерных симптомов, однако при этом уже после выздоровления способен вызвать серьезные осложнения через некоторое время. В частности, наблюдаются миокардиты, сильные головные боли или подагра (воспалительный артрит), а также проблемы с почками.