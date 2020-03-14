Как в странах мира запасаются туалетной бумагой и макаронами, - исследование

из открытых источников

Если ситуация с коронавирусом в скором времени улучшится, то закупки резко упадут

Неожиданная вспышка коронавируса COVID-19 во многих странах мира вызвал небывалый спрос на ряд продуктовых товаров долговременного хранения, в том числе на макаронные изделия. Кроме этого, люди в панике массово начали скупать туалетную бумагу. Об этом сообщает Коммерсантъ со ссылкой на немецкий интернет-портал статистики Statista.

Так, по последним данным для Германии в прогнозе заложен уровень потребления в размере 6,5 кг макарон на человека в год. Относительно туалетной бумаги предусмотрены расходы чуть меньше 10 кг на душу населения. Учитывая, что рулон в среднем весит 90 г, это соответствует примерно 110 рулону на год.

Вместе с тем, в соответствии с докризисными прогнозами по расходу макаронных изделий немцы сильно уступают любителям спагетти в Италии и сторонников лапши в Корее (свыше 35 кг на душу населения в каждой из стран). Несмотря на это расход туалетной бумаги на душу населения больше в англоязычных странах - Великобритании и США (более 10 кг). Однако пока не ясно, как изменятся эти показатели впоследствии, ведь до массовых закупок в разной степени подвержено население многих других стран Европы, а также США.

Несмотря на это, прогнозы могут быть пересмотрены в сторону не только увеличения, но и снижения. То есть, если ситуация с коронавирусом в скором времени улучшится, то закупки резко упадут - населению сначала придется использовать накопленные запасы. Но впоследствии, когда пройдет паника, может вернуться на первый план актуальный тренд на экологическое потребление.

Statista

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию, связанную с паникой людей из-за распространения коронавируса COVID-2019 в Украине, отметив, что скупка гречки, спичек и туалетной бумаги не спасут от заражения.