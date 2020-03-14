Как в странах мира запасаются туалетной бумагой и макаронами, - исследование
Если ситуация с коронавирусом в скором времени улучшится, то закупки резко упадут
Неожиданная вспышка коронавируса COVID-19 во многих странах мира вызвал небывалый спрос на ряд продуктовых товаров долговременного хранения, в том числе на макаронные изделия. Кроме этого, люди в панике массово начали скупать туалетную бумагу. Об этом сообщает Коммерсантъ со ссылкой на немецкий интернет-портал статистики Statista.
Так, по последним данным для Германии в прогнозе заложен уровень потребления в размере 6,5 кг макарон на человека в год. Относительно туалетной бумаги предусмотрены расходы чуть меньше 10 кг на душу населения. Учитывая, что рулон в среднем весит 90 г, это соответствует примерно 110 рулону на год.
Вместе с тем, в соответствии с докризисными прогнозами по расходу макаронных изделий немцы сильно уступают любителям спагетти в Италии и сторонников лапши в Корее (свыше 35 кг на душу населения в каждой из стран). Несмотря на это расход туалетной бумаги на душу населения больше в англоязычных странах - Великобритании и США (более 10 кг). Однако пока не ясно, как изменятся эти показатели впоследствии, ведь до массовых закупок в разной степени подвержено население многих других стран Европы, а также США.
Несмотря на это, прогнозы могут быть пересмотрены в сторону не только увеличения, но и снижения. То есть, если ситуация с коронавирусом в скором времени улучшится, то закупки резко упадут - населению сначала придется использовать накопленные запасы. Но впоследствии, когда пройдет паника, может вернуться на первый план актуальный тренд на экологическое потребление.
Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию, связанную с паникой людей из-за распространения коронавируса COVID-2019 в Украине, отметив, что скупка гречки, спичек и туалетной бумаги не спасут от заражения.