Три долгих уикенда: Как украинцы будут отдыхать на новогодне-рождественские праздники

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Согласно графику, украинцы в декабре будут иметь 22 рабочих и 9 выходных дней

На новогодние праздники украинцы получат трехдневный уикенд - с 1 по 3 января. А ближе к Рождеству - сразу 4 выходных дня с 7 по 10 января. Поэтому для того, чтобы успеть приготовиться к празднованию нового года нужно начинать заранее, так как 31 декабря будет рабочим днем.

Всего в декабре у украинцев будет 22 рабочих и 9 выходных дней. Дополнительный выходной день выпадает на пятницу, 25 декабря, и связан с Католическим Рождеством. Поэтому украинцев ожидают три выходных дня подряд - в период с 25 по 27 декабря. При этом рабочий день 24 декабря будет сокращенным на один час. Рабочий день 31 декабря также запланирован сокращенным на час. Поскольку это будет четверг, то некоторые компании могут позволить сотрудникам не выйти на работу, однако такое решение является сугубо индивидуальным для каждого предприятия.

Что касается января, то в начале месяца украинцы снова получат 3 выходных дня подряд: с 1 по 3 января.

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После новогодних праздников, идет самая короткая рабочая неделя в три дня - с 4 по 6 января. При этом среда 6 января будет рабочим днем, сокращенным на час.

На четверг, 7 января, выпадает Рождество, которое является традиционно выходным днем. 8 января тоже выходной, который украинцы отработают в субботу 16 января. Такой ряд рабочих и праздничных дней позволит отдыхать в течение 4 дней подряд - с 7 по 10 число.

Напомним, что 6 декабря в Украине отмечают День Вооруженных Сил Украины, а 19 декабря - День святого Николая, но выходные для украинцев в эти дни не предусмотрены.

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Ранее сообщалось, что по прогнозам синоптиков, погода в декабре 2020 года будет несколько теплее климатической нормы, в то же время со значительным количеством осадков.