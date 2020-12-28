Тест, похожий на IQ для поступающих: Шкарлет хочет реформировать традиционное ВНО

Украинские абитуриенты смогут выбирать: сдавать ВНО или тестирование, похожее на тест на IQ Фото из открытых источников

В зависимости от обучения на бюджетной или контрактной основе можно будет выбирать способ тестирования

Министр образования Украины Сергей Шкарлет планирует реформировать Внешнее независимое оценивание в Украине, альтернативным вариантом может стать введение тестов похожих на определение IQ поступающих. Об этом он рассказал в интервью "Страна.UA".

"У нас уже есть наработки по трансформации ВНО. Его, конечно, стоит оставить, но в специфической форме. Например, в виде теста на определение способности к обучению – как вариант для людей, у которых есть страховой стаж. Для тех, кто поступает на бюджет, ВНО нужно точно. А те, кто планируют учиться на платной основе, могут сдавать ВНО в виде теста на способность к обучению. Очень условно, это как тест на IQ. Во многих странах такая практика уже есть, например, в США, Израиле, Японии", - отметил чиновник.

По словам главы МОН, он всегда поддерживал проведение ВНО в Украине, однако снижение количества поступающих с каждым годом требует изменений.

"ВНО - инструмент антикоррупционной политики при поступлении в высшее учебное заведение. Но оно было введено, когда лицензионных мест в вузах было значительно меньше, чем желающих учиться. Сегодня картина противоположная: лицензионных мест в Украине около 1 млн, а желающих к поступлению – 300 тысяч", - объясняет Шкарлет.

Чиновник добавляет, что изменения во вступительной кампании призваны уравнять всех поступающих в своих возможностях. Поскольку, до этого год окончания школы не имел значения и все одинаково сдавали ВНО. Во время проведения тестирования не обращали внимания на то, имеет человек опыт работы на этой специальности или нет.

Сергей Шкарлет поясняет, что такие нововведения призваны создать собственную систему образования в стране. Они будут нацелены в первую очередь на поступающих как на будущих профессионалов.

"Важно то, какие конкурентные преимущества человек получит после окончания обучения, для того, чтобы идти вперед, показывать свои квалификационные умения и заявлять о себе как о специалисте высокого уровня. Считаю, что в Украине похожая, но собственная модель, возможна", - уверяет он.

Ранее сообщалось, что вступительная кампания в 2021 году начнется с 1 июля. Отныне поступающие смогут подавать лишь 30 заявлений на обучение на контрактной основе.